Corona virüslü bir anne sağlıklı bebek dünyaya getirdi
Avrupa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti. Vaka sayısı ise 450 bine ulaştı. Nispeten sevindirici haberler de geliyor. İtalya'da vaka sayılarının artışının yavaşladığı belirtildi. Bebeğime virüs geçer mi korkusu yaşayanlar için iyi haber Fransa'dan geldi. Fransa'da ise enfekte olmuş bir kadın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.
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NTV 01.04.2020 - 11:37| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 12:24
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