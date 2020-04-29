Corona virüsün ayırdığı bir anne ile bebeğinin hikayesi

Corona virü’ün ayırdığı bir anne ile bebeğinin hikayesi... İran'da doğum yapan Iraklı anne, iki ülke sınırı kapatılınca yeni doğan bebeğinden ayrı düştü. Bir aydan fazla süredir bebeğini göremeyen anne çaresiz. İşte ayrıntılar...

NTV 29.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 13:28

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