Corona virüsün ayırdığı bir anne ile bebeğinin hikayesi
Corona virü’ün ayırdığı bir anne ile bebeğinin hikayesi... İran'da doğum yapan Iraklı anne, iki ülke sınırı kapatılınca yeni doğan bebeğinden ayrı düştü. Bir aydan fazla süredir bebeğini göremeyen anne çaresiz. İşte ayrıntılar...
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NTV 29.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 13:28
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