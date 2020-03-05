Corona virüsüne karşı olağanüstü önlemler devam ediyor

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken virüse karşı alınan olağanüstü önlemlere bir yenisi daha eklendi. Çin'de bulunan bir berber dükkanında saç kesim işlemi kameralara böyle yansıdı.

ntv.com.tr 05.03.2020 - 11:48 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 12:02

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