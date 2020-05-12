Coronavirüs: Avrupa'da normalleşme için yeni aşamaya geçildi
Birçok Avrupa ülkesinde normalleşme için yeni aşamaya geçildi. Fransa'da halk yaklaşık iki ay sonra yanlarında izin belgesi olmadan sokağa çıktı. Avrupa'da en çok can kaybının olduğu İspanya'da da hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 20'si açıldı.
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NTV 12.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:22
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