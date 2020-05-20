Coronavirüs: Brezilya'da bir günde bin 179 ölü

Brezilya'da corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek can kaybı yaşandı. Son 24 saatte bin 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 18 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 271 bini geçti. ABD'den ise Brezilya'ya seyahat yasağı gündemde.

NTV 20.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 15:13

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER