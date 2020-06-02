Corona virüs: Hindistan'da vaka sayısı 198 bine yaklaştı

Hindistan'da vaka sayısı 198 bine yaklaştı. Hindistan, Fransa'yı geçerek dünyada en çok vakaya sahip yedinci ülke haline geldi. Buna karşın normalleşme için adımlar da atılmaya başlandı. Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığı uyarıları yapılıyor.

NTV 02.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:10

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