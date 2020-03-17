Corona virüs için aşı çalışmaları ne durumda?

Corona virüs için aşı çalışmaları ne durumda? Ne zaman bir aşı çıkması beklenebilir? ABD'de Jackson Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdüren İmmünoloji Uzmanı Profesör Doktor Derya Unutmaz bu soruları yanıtladı. Profesör Unutmaz, corona virüs salgınından insanlığın kurtulacağını söyledi.

NTV 17.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:09

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER