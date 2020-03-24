Corona virüs'e karşı İngiltere'de sert tedbirler

Corona virüs salgını Avrupa kıtasında can almaya devam ediyor. İngiltere ölümcül virüse karşı en sert tedbirleri açıkladı. Karantina altındaki İtalya'da iki gündür can kaybında azalma gözleniyor. Fransa'da ise vaka sayısında bugüne kadar 24 saatte görülen en yüksek artış kaydedildi.

NTV 24.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 09:14

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