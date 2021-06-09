Covid-19 hastaları için insansı robot: Hemşire Grace

Dünyaca ünlü insansı robot Sophia’nın şimdi bir de kız kardeşi var... Sophia’yı üreten firma, Covid-19 hastalarıyla ilgilenmesi için hemşire Grace’i geliştirdi. Göğsündeki termal kamera sayesinde karşısındakinin ateşini ölçebilen Grace’in yüzünde, insandaki 48 ana kas grubu bulunuyor. Uzmanlar özellikle Covid-19 pandemisinin insansı robotlara olan ihtıyacı gözler önüne serdiği görüşünde...

NTV 09.06.2021 - 14:43 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:53

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