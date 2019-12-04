Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin resepsiyonuna katıldı
NATO zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi. Sonrasında ise Kraliçe 2. Elizabeth'in heyetler onuruna verdiği resepsiyon ve Başbakan Boris Johnson'ın gayriresmi akşam yemeğine katıldı. İşte o resepsiyondan görüntüler....
04.12.2019 - 10:48| Son Güncelleme : 04.12.2019 - 10:57
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