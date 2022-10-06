Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag’da Aliyev ve Paşinyan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılıyor. Zirve öncesinde Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Ayrıntıları NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe Prag’dan aktardı.

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