Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Lviv’de bir araya geldi. Potoçki Sarayı’ndaki görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres’in de katılımıyla bir üçlü zirve yapılacak.
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Anadolu Ajansı 18.08.2022 - 15:54| Son Güncelleme : 18.08.2022 - 16:02
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