DAEŞ'ten kaçan Ezidi aile 5 yıl sonra Berlin'de buluştu
2014’te DAEŞ'ten kaçan Ezidilerden Berekat Omar, Şengal Dağı'nda ailesinden koptu. Dağda 2 yaşındaki çocuğunu kaybeden Omar’ın eşi, 7 çocuğuyla önce Suriye sonra Türkiye’ye geçti. Aile 5 yıl sonra Berlin'de buluştu. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.