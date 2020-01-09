DAEŞ'ten kaçan Ezidi aile 5 yıl sonra Berlin'de buluştu

2014’te DAEŞ'ten kaçan Ezidilerden Berekat Omar, Şengal Dağı'nda ailesinden koptu. Dağda 2 yaşındaki çocuğunu kaybeden Omar’ın eşi, 7 çocuğuyla önce Suriye sonra Türkiye’ye geçti. Aile 5 yıl sonra Berlin'de buluştu. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)

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