Dağın zirvesinden şelaleye

İspanyol sporcu Aniol Serrasolses, Şili'de çılgın bir deneyime imza attı. Dağın zirvesinden nehire, nehirden de şelaleye kanoyla indi. Serrasolses, zirveden kaymaya başladığında saatte 100 kilometre hıza ulaştı. İspanyol maceraperestin performansı kadar, doğanın eşsiz güzellikleri de izleyenleri büyüledi.
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NTV 01.04.2021 - 16:58| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 17:08
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