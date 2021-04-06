Okyanusta dalgaların arasından kurtarıldılar

Norveç açıklarında bir kargo gemisi, şiddetli fırtına ve dalgalara dayanamayarak yan yattı. Mürettebat hemen telsizle yardım istedi ancak dalgalar o kadar güçlüydü ki denize düşenler oldu. Üç kurtarma helikopteri, gemicilerin bazılarını dalgaların ortasından aldı, bazılarını da yan yatmış olan gemiden…
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ntv.com.tr 06.04.2021 - 15:59| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 16:19
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