Damat, eniştesiyle birlikte olan gelini düğünde ifşa etti
Çin'de düzenlenen bir düğün töreninde, aslında her şey olması gerektiği gibi başlamıştı. Nikah marşı eşliğinde sahneye çıkan çift, tezahüratlar eşliğinde mutlu görünürken, damat aldatılmanın intikamını tam 2 yıl sonra, düğün gününde aldı. Öfkeli damat, hamile kız kardeşiyle evli olan eniştesinin, gelin ile birlikte olduğu videoyu davetlilere izletti.
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