Danimarka’da silahlı saldırı: 3 ölü

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir AVM’de silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle insanların üzerine ateş açıp peşlerinden koşan 22 yaşındaki saldırgan yakalandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. İsmi açıklanmayan Danimarkalı saldırgan, bugün hakim karşısına çıkacak.
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