Darbe kurbanı Jara'nın sesi Şili sokaklarında yankılandı

Şili'de günlerdir süren protestolara damgasını vuran bir isim... Gitarı ve sesiyle yoksulların, ezilenlerin yanında oldu. Darbecilere ve onların tanklarına karşı direndi ve mücadelesini canıyla ödedi. Şili'de 1973'te darbeci askerler tarafından öldürülen müzisyen ve şair Victor Jara, bugün ülkede devam eden protestolarda yaşamaya devam ediyor. Yüzlerce gitarist, başkent Santiago'daki ulusal kütüphane önünde toplanarak Victor Jara'nın şarkılarını seslendirdi. İşte o görüntüler...