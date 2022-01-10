Demiryoluna inen uçağa tren çarptı: Pilot ölümden kıl payı kurtuldu

ABD’nin Los Angeles kentinde arızalan küçük bir uçak demiryoluna acil iniş yaptı. Pilot yaralı haldeydi ve bir tren hızla uçağa yaklaşıyordu. Olay yerindeki polislerin çabuk hareket etmesi bir faciayı önledi.

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 13:25

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