Katil balinalardan kaçan deniz aslanı tekneye sığındı
Kanada'nın Vancouver kenti kıyılarında teknesinde aniden bir deniz aslanı ile karşılaşan kadın, onu teknesinden inmesi için ikna etmeye çalışıyor. Ama tam o sırada fark ediyor ki teknenin etrafı 4 katil balina tarafından kuşatılmış. Katil balinalar Su püskürtüp yüzgeçlerini kaldırarak "teknenin kaptanı olan kadını" tehdit eder bir görüntü veriyorlar. Görüntülerin sahte olduğu iddiası da dile getirilen görüşler arasında.
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NTV 28.09.2021 - 15:43| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 16:04
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