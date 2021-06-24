Denizaslanları sahili istila etti

Şili’de katil balinalardan kaçan onlarca denizaslanı sahile çıktı. Köpeklerle karşı karşıya gelen denizaslanları, balıkçılara da zor anlar yaşattı. Şili’de denizaslanlarının doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılması yasaklanmış durumda... Bu yüzden sahildeki denizaslanlarına herhangi bir müdahalede bulunulamıyor.

NTV 24.06.2021 - 14:16 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 14:25

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