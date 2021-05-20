Denizde kaybolan iki aylık bebeği yakalamayı başardı
İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta kıyılarında yaşanan dramın boyutlarını belki de en iyi anlatmaya yetecek bir fotoğraf karesi... Hafta başında bu yana yüzerek kıyıya ulaşan binlerce sığınmacının arasında 2 aylık bebeği ile sınıra koşan bir aile de vardı. İşte o ailenin bir an için suda kaybettiği bebeğini, İspanya Sualtı Kurtarma Timi’nden Juan Francisco yakalamayı başardı. O dramatik an, bir gazetecinin çektiği fotoğrafla ölümsüzleşti.
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NTV 20.05.2021 - 13:35| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 13:50
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