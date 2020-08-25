Denizde sürüklenen çocuğun kurtarılma anları

Yunanistan'ın Korint Körfezinde, iki kıyı arasında sefer yapan feribotun çalışanları, denizin ortasında bir şişme bot üzerinde sürüklenen küçük kız çocuğunu farkediyor. "Unicorn" yani "tek boynuzlu at" şeklindeki şişme botun üzerinde dalgaların sürüklediği küçük çocuk, plajda oynarken bir an için anne ve babasının dikkatsizliğinin kurbanı oluyor. Sahilden hayli uzak bir mesafede, açık denize doğru sürüklenen çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
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NTV 25.08.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 16:21
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