Denizde yüzerken yanlarına uçak indi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gösteri uçağı, motor arızası nedeniyle, okyanusa acil iniş yaptı. Florida sahillerinde güneşlenenler aniden önlerinde beliren uçakla şaşkına döndü. İniş sırasında yaralanan olmadı.
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ntv.com.tr 19.04.2021 - 10:15| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 10:34
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