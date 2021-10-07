Denizin üzerinde kum bulutu oluştu

Brezilya’nın Sao Paula eyaletiinde son üç haftada 3. kez kum fırtınası yaşandı. 20 dakika süren kum fırtınası, gözyüzünü turuncuya boyadı. Denizin üzerinde kumdan bir bulut oluşurken, görüntü çekmeye çalışan kameraman zor anlar yaşadı. Uzmanlar kum fırtınalarının nedeni olarak kuraklığı gösterdi ve sık yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.
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