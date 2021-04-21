Denizler alarm veriyor

Hüzünlü bir hikaye... Ekmek paraları için yüzyıllardır denizin soğuk sularına serbest dalış yapan Güney Koreli kadınlar, denizlerin iklim değişikliği yüzünden ısınması sebebiyle işsiz kalmak üzere... Son yıllarda, aşırı kirlilik ve küresel ısınmanın etkileri "denizleri" tüketme noktasına getirdi... Güney Kore'nin Jeju adasında yaşayan ve geleneksel yöntemler ile serbest dalış yaparak deniz mahsulleri toplayan "Haenyo", yani "Deniz Kızları" zor durumda...

NTV 21.04.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 16:05

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