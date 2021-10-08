Denktaş'ın mezarı bakımsız kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündeminde bugünlerde kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı var. Nedeniyse mezarın çok bakımsız kalması. Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı mezarı ziyaret etti ve Denktaş'ın ailesiyle görüştü. KKTC Başbakanı Ersan Saner ise anıt mezarın çevre düzenlemesinin yanısıra güvenliğinin de sağlanacağını açıkladı. (Haber: Selim Sayarı - Kamera: Ziya Tunaç)
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