Dev bacalar yerle bir oldu: İstasyon çalışanı işini bırakıp izledi

Avustralya’da kömürle çalışan elektrik santralindeki 175 metrelik bacalar saniyeler içinde yerle bir oldu. Bölge turizme kazandırılacağı için kontrollü şeklide gerçekleştirilen patlamada, dev bacaların yanısıra kazan dairesi de yıkıldı. Santralin yakınındaki bir benzin istasyonunun çalışanı işini bırakıp bacaların yerle bir oluşunu izledi.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 15:01

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