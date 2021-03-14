Dev 'Covid-19 kalesi' böyle ateşe verildi

Rusya’da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı ilginç görüntülere sahne oldu. Kaluga kentinde binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda 24 metre yüksekliğindeki dev bir kale yakıldı. Ağaç dallarından ve ahşaptan yapılmış olan kale, Covid-19 ile mücadele için ateşe verildi.
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ntv.com.tr 14.03.2021 - 16:18| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 16:36
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