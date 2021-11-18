Dev raflar bir anda işçinin üzerine çöktü

Rusya’da bir gıda deposunda, 10 metre yüksekliğindeki raflar bir anda yerle bir oldu. O sırada rafların arasında yürüyen bir işçi, durumu fark ederek kaçmaya çalıştı. Ancak işçinin altına saklanmayı başardığı diğer raf da çöktü. Uzun uğraşlar sonucunda enkazdan kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 10:18

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