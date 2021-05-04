Dev yıldırım patlaması

Guetemala'da aktif volkan Acatenango'da Mart ayında başlayan hareketlilik devam ediyor. Yanardağın ilk lav ve kül püskürtmeye başladığı anlarda kaydedilmiş görüntüsü, bir doğa olayına tanıklık etmemizi sağladı. İlk etapta kül bulutu gökyüzüne yükselip elektrik yüklü bulutlarla karşılaşınca ortaya dev bir yıldırım patlaması çıktı.

NTV 04.05.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 15:02

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