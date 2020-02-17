Dev yolcu uçağı piste güçlükle indi

İngiltere#39;de havaalanına inmeye alışan bir yolcu uağı, yoğun rzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Grntlerin adresi başkent Londra#39;daki Heathrow Havaalanı. Dnyanın en byk yolcu uağı olarak da bilinen quot;Airbus A-380quot; tipi yolcu uağı, havaalanına inişe getiği sırada kuvvetli rzgar nedeniyle savruldu. Pilot, glkle indirebildiği uağı, yaptığı manevralarla olası bir kazadan kurtardı.
NTV 17.02.2020 - 06:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 06:34
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