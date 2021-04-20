Dexter iki patisinin üzerinde yürüyor, hatta koşuyor
Amerika'nın Colorado eyaletinde yaşayan köpek Dexter, sosyal medya ünlüsü olmayı fazlasıyla hak ediyor... Çünkü Dexter, arka patilerinin üzerinde yürüyor hatta koşuyor. Dexter, 2016 yılında bir kamyonun çarpması sonucu ön patilerini uzun süre kullanamamış. Bu süreçte arka ayakları ile yürümeyi geliştiren 6 yaşındaki Spaniel türü köpek, pandemi nedeniyle işini kaybeden sahibine de kazanç kapısı olmuş durumda... Dexter'ın videolarını izleyip beğenen takipçileri minik de olsa yardımda bulunmayı ihmal etmiyor.
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NTV 20.04.2021 - 18:19| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 18:39
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