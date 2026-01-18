Deyr Hafir'de siviller eve dönüyor

Suriye ordusunun Halep kırsalında yürüttüğü operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'i kontrol altına almasının ardından bölge halkı evlerine dönmeye başladı. Belde girişinde yoğunluk oluşurken, sivillere dönüşleri sırasında Suriye askerleri de eşik etti. Ayrıntıları NTV ekibinden Baran Bila ve kameraman Özgen Özel aktardı.
