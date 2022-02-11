Dikkatsiz sürücü neredeyse öldürüyordu

Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Sürücü ise gözaltına alındı.

Haberler - NTV 11.02.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 11:05

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