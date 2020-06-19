Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı bisikletle işe gitti
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıcına ve şehir içinde çoklu ulaşım biçimlerine dikkat çekmek üzere makam aracı yerine işe bisikletle gitti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakcı, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik'. Ben de temiz, düşük emisyonlu ve bisiklet dostu şehirleri desteklemek için bu sabah işe bisikletim “Helsinki” ile gittim. Şehirlerimizde güvenli çoklu ulaşım için bisiklet yollarına öncelik verilmesi gereğini bizzat Ankara yollarında pedal sallayarak deneyimledim” dedi.
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19.06.2020 - 13:07| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 13:58
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