Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan ziyaretinin 2'nci gününde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katıldı. Tören sonrası Çavuşoğlu Doğuş İnşaat'ın yenileme çalışmasını yaptığı Yeni Pazar Spor Akademisi'nin açılışını da yaptı.

NTV Haber 01.09.2021 - 21:42 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 21:49

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