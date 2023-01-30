Doğada nadir görülen olay: Altın Kartal'ın kuzu avı

Vahşi doğada çok nadir görülen bir olay, Çin'de doğa fotoğrafçılarınca kaydedildi. Doğada dolaşan bir kuzuyu gözüne kestiren kartal, kısa süreli boğuşmanın ardından kuzuyu yamaçtan aldığı gibi uçtu. Başkent Pekin'de kaydedilen görüntülerdeki kartalın, koruma altındaki 'Altın Kartal' olduğu belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ