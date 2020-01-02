Doğu Akdeniz'de karşı ittifak ne anlama geliyor? (Türkiye'ye bir mesaj mı?)
Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail, doğalgaz anlaşması imzalayacak. Hamlenin zamanlaması da dikkat çekici. Anlaşmaya, Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakatın sonucu diyebilir miyiz? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
02.01.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 02.01.2020 - 12:58
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