Donald Trump'tan corona virüs gafı: Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız, yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim

ABD Başkanı Donald Trump aylar sonra ilk kez seçmenlerin karşısına çıktı. Uzmanların corona virüs uyarılarına rağmen Oklahoma'da yapılan mitingde salonun büyük bölümü boş kaldı. Trump'ın konuşmasına ise corona virüs gafı damga vurdu.

NTV 21.06.2020 - 13:33 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 14:00

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER