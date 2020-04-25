Donald Trump'tan dezenfektan açıklaması: ''Kinaye yaptım''
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip coronavirüsle mücadele için önerdiği vücuda dezenfektan enjeksiyonu konusu bütün dünyada yankı buldu. Tepki çeken bu açıklama Trump'a soruldu. Yanıtı "Kinaye yaptım" oldu.
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NTV 25.04.2020 - 11:53| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 13:14
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