Donald Trump'tan dezenfektan açıklaması: ''Kinaye yaptım''

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip coronavirüsle mücadele için önerdiği vücuda dezenfektan enjeksiyonu konusu bütün dünyada yankı buldu. Tepki çeken bu açıklama Trump'a soruldu. Yanıtı "Kinaye yaptım" oldu.

NTV 25.04.2020 - 11:53 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 13:14

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