Donmuş göle toprak atılıp binlerce koyun geçiriliyor

Tibet'te, insanlığın yazılı olmayan tarihinden başlayıp günümüze kadar süren bir gelenek... Baharın gelmesiyle, buzlar çözülmeden hemen önce binlerce koyun, yeni otlaklar için donmuş bir gölün üzerinden geçiriliyor. Koyunları daha yüksek bölgelerdeki otlaklara taşımak özen ve dikkat gerektiriyor.

NTV 17.03.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 17:12

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