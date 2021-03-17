Donmuş göle toprak atılıp binlerce koyun geçiriliyor
Tibet'te, insanlığın yazılı olmayan tarihinden başlayıp günümüze kadar süren bir gelenek... Baharın gelmesiyle, buzlar çözülmeden hemen önce binlerce koyun, yeni otlaklar için donmuş bir gölün üzerinden geçiriliyor. Koyunları daha yüksek bölgelerdeki otlaklara taşımak özen ve dikkat gerektiriyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.03.2021 - 16:54| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 17:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.