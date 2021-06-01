Dört parmağının üzerinde şınav çekiyor

Çin’de yaşayan amatör bir sporcu, insan vucüdunun sınırlarını zorlayan hareketleriyle sosyal medyada 600 binden fazla takipçiye ulaştı. Sadece dört parmağını kullanarak tüm vücudunu kaldıran Çinli genç, bu halde şınav bile çekiyor. Bazı hareketleri takipçileriyle beraber çalıştıklarını anlatan genç sporcu, ‘‘Takipçilerim yaptıklarıma büyük hayranlık duyuyor. Vücut geliştirmektense zorlu hareketleri başarabilmek daha tatmin edici’’ diyor.

NTV 01.06.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 17:19

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