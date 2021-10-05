Drone'lar gösteri sırasında insanların üzerine düştü
Çin’de gösteri yapmak üzere bir araya getirilen yüzlerce drone, insanların üzerine düştü. Yetkililer, insansız hava araçlarının internet hatlarında meydana gelen aksaklık sonucu kontrolden çıktığını açıkladı. Kalabalığın üzerine düşen drone’lar tek tek toplanarak gösteriyi düzenleyen şirket görevlilerine teslim edildi.
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NTV 05.10.2021 - 16:56| Son Güncelleme : 05.10.2021 - 18:05
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