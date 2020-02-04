DSÖ Direktörü'nden korkutan öksürük

Dünyayı alarma geçiren corona virüsü nedeniyle gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Dünya Sağlık Örgütü. Yediden yetmişe herkes örgütten yapılan açıklamaları dikkatle izliyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, salgınla ilgili son açıklamasını yaparken öksürünce açıklama yapma gereği hissetti. Direktörün "Korkmayın corona değil" sözleri salonda kahkahaya yol açtı.

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