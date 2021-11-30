Düğün salonunda yangın çıktı: İki davetli yemeğe devam etti
Hindistan’ın Maharaşta eyaletindeki bir düğün sırasında çıkan yangına rağmen yemek yemeğe devam eden iki davetli şaşırttı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerdeki iki davetli için ‘yemek sever’ yorumları yapıldı. Havai fişek nedeniyle çıkan yangında düğün salonunun yanı sıra kapı önündeki araçlar hasar gördü.
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