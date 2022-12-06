Dükkan sahibinden hırsıza unutamayacağı ders!

İngiltere’de girdiği dükkandan iki cep telefonu çalan hırsız, belki de hayatının en önemli derslerinden birini aldı. Elindeki iki telefonla kapıya yönelen hırsız, dışarı çıkamadı çünkü kapı kilitliydi. Dükkan sahibi, telefonları geri veren hırsızın çıkıp gitmesine izin verdi. Covid-19 salgını nedeniyle kurduğu mekanizmayla kapının, müşteri çıkana kadar kilitli kaldığını anlatan Afzal Adam’ın, ‘‘Şikayetçi olmayacağım. Umarım yaptığının farkına varır ve yolunu değiştirir. Yardıma ihtiyacı olursa buradayım’’ dedi.
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