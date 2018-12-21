"Dünya artık Louis Armstrong'un şarkısındaki gibi 'harika' değil"

21.12.2018 - 17:15

İnsan eliyle ortaya çıkan küresel ısınmanın tetiklediği değişimler kimi coğrafyalarda tufan öykülerine, bazılarında ise açlık ve kuraklığın resmine dönüşüyor. Ancak insanlık mazeret üretmede pek mahir. ABD Başkanı Donald Trump gibiler, yaşananları "Çevre örgütlerinin yalanı, bazı lobilerin ceplerini dolduracak masallar" diye tanımlıyor ama konuyu bilimsel takiple, akademik çerçevede inceleyenler için durum çok farklı. Fark etmek, anlamak ve aydınlanmak için, müziğin uyarıcı etkisine ihtiyacımız var. Evimiz, mavi gezegendeki tüm yeşil hayat bize "Ne kadar güzel, ne harika bir dünyada yaşıyoruz" dedirtiyor. Ama bir de şu soğuk, acıtan gerçeğin görüntüleri yok mu? Louis Armstrong, "Birbirimizi sevsek, dünyayı gerçekten sevsek, yaşaması pek güzel olurdu bu gezegen" diyor. İşte o hayalini kurduğumuz değil de gerçeğin görüntüleri... (Dünyanın Haberi, NTV)