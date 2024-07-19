Dünya genelinde yazılım sorunu: NTV'den Buse Yıldırım Edinburgh'tan aktardı
Dünya geneli internet sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Hava yolları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti meydana geldi. NTV ekibinden Buse Yıldırım Edinburgh'ta havalimanından son durumu aktardı.
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