Dünya medyasının gündemi Bayraktar

Ukrayna askerlerinin kullandığı, Türk yapımı insansız hava araçları, Rus işgaline karşı önemli görevler üstleniyor. Bayraktar bu nedenle dünya basının gündeminde. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CNN International'a konuştu. "Ukraynalılar yasadışı bir işgale karşı ülkelerini savunuyor" dedi.

Haberler - NTV 08.04.2022 - 15:04 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 15:12

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